الثلاثاء 24-05-2022
الوكيل الاخباري
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تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

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الثلاثاء، 24-05-2022 07:43 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3861.343 طن، توزعت على 2741.046 طن خضار،939.800 طن فواكه، و 180.497 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1281.398 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 10 إلى 20 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 20 إلى 45 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.

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وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء :


 


 




 

 


 

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