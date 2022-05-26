الخميس 26-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الرقم القياسي للصناعات التحويلية في مصر يقفز 8% خلال مارس

حالة البلاد: ارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب أهم معيقات الاستثمار

الكشف عن أسرار وخفايا فيروس جدري القرود

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيا من الضفة

وفيات الخميس 26-5-2022

الأوقاف تعلن قوائم الحجاج الأردنيين للعام الحالي اليوم

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من الخليل

قرار من السلطات السعودية يدخل حيز التنفيذ اليوم

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من قلقيلية

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

الخميس، 26-05-2022 07:41 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

0L5A5730


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس 3557.492 طن، توزعت على 2526.265 طن خضار،861.953 طن فواكه، و 169.274 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1246.965 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 10 إلى 25 قرش، بطاطا من 35 إلى 55 قرش، بندورة من 25 إلى 45 قرش، خيار من 10 إلى 25 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الخميس :

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
czoxMTM6Imh0dHBzOi8vd3d3LnRoYXFmbnkuY29tL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIyLzA1L9ij2LPZhdin2KEt2KfZhNmF2LTZhdmI2YTZitmGLdio2KfZhNit2Kwt2YHZii3Yp9mE2KPYsdiv2YYucG5nIjs=

الأوقاف تعلن قوائم الحجاج الأردنيين للعام الحالي اليوم

وزارة التربية والتعليم

تربية المزار الجنوبي تحتفل بعيد الاستقلال

eeee

الملكية لحماية الطبيعة تحتفل بعيد الاستقلال

2

ولي العهد: في حضرة الملك - صور

52022152063834452254

يوم طبي مجاني في المزار الشمالي احتفالا بعيد الاستقلال

w

قطر تضيء عدداً من أبراجها بعلم الأردن

أخبار متعلقة
0L5A1045

تعرف على أسعار الخضار محلياً الأربعاء

0L5A5755

تعرف على أسعار الخضار محلياً اليوم الخميس

0L5A1045

ارتفاع طفيف على أسعار البندورة والخيار محلياً

0L5A5746

تعرف على أسعار الخضار في الأردن اليوم

0L5A5727

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

0L5A1048

أسعار الخضار محلياً اليوم الخميس