الأربعاء 08-06-2022
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 08-06-2022 11:01 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 3864.621 طن، توزعت على 2832.718 طن خضار،842.654 طن فواكه، و 189.249 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1685.900 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 10 إلى 20 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 25 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 30 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:

 



 




 

 


 

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