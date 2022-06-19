الأحد 19-06-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 19-06-2022 09:20 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 4142.358 طن، توزعت على 2938.529 طن خضار،1015.725 طن فواكه، و 188.104 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1605.629 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الأحد:

 



 




 

 


 

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