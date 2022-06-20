الإثنين 20-06-2022
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الإثنين، 20-06-2022 08:36 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3657.281 طن، توزعت على 2628.769 طن خضار،871.252 طن فواكه، و 157.260 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1673.027 طن خضار وفواكه.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 25 قرش، بطاطا من 20 إلى 35 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.

وتاليا أسعار الجملة ليوم الاثنين:



 




 

 


 

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