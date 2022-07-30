السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 30-07-2022 11:06 ص

تفاصيل أسعار الخضار محلياً اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4144.836 طن، توزعت على 2279.220 طن خضار،1683.406 طن فواكه، و 182.210 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 3357.252 طن خضار وفواكه.
وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 50 قرش، بندورة من 8 إلى 19 قرش، خيار من 20 إلى 40 قرش.

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وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



 




 

 


 

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