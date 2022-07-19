الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اختتام معسكر التماسك الاجتماعي في إربد

النجار: سوريا ترفض بيع المياه للأردن

السعودية تعلن مواعيد الحجز لأداء العمرة

قناة السويس تحقق أعلى عائد في تاريخها

المياه: ضبط 15 اعتداء جديداً في مأدبا والأغوار الجنوبية - صور

السجن 21 عاماً لشخص قتل آخر بحجر بسبب 20 ديناراً في الزرقاء

7 إصابات بحادث تصادم في ياجوز

اشتية: تنسيق أردني فلسطيني لفتح جسر الملك حسين 24 ساعة

الدفاع المدني يتعامل مع 1372 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

أسعار الحديد والأخشاب والاسمنت محليا

الثلاثاء، 19-07-2022 12:11 م

تفاصيل أسعار الخضار والفواكه محلياً

0L5A5725


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3544.839 طن، توزعت على 2194.364 طن خضار،1157.910طن فواكه، و 192.565 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1920.499طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 5 إلى 10 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 30 قرش، بطاطا من 20 إلى 40 قرش، بندورة من 10 إلى 16 قرش، خيار من 20 إلى 50 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:



 




 

 


 

إقرأ ايضا
czo1NDoiaHR0cHM6Ly93d3cuYXNzYXdzYW5hLmNvbS9wb3J0YWwvaW1hZ2UvaW1naWQ0NjYzMjIuanBnIjs=

اختتام معسكر التماسك الاجتماعي في إربد

JUST (1)

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ومؤسسة فولبرايت الأميركية

620221115357138218988

النجار: سوريا ترفض بيع المياه للأردن

ebda0514-170905 (1)

مشروع للحفاظ على المباني التراثية في معان

1657632411825

اختتام بطولة الاستقلال الكروية السابعة في إربد

7202218192413100281811

انطلاق معسكرات التماسك الاجتماعي في الجيزة

أخبار متعلقة
0L5A1048

تفاصيل أسعار الخضار محلياً الاثنين

0L5A1045

أسعار الخضار محلياً اليوم

خضار2

ارتفاع أسعار الليمون محلياً اليوم السبت

0L5A1045

أسعار الخضار والفواكه محلياً الخميس

0L5A5727

أسعار الخضار اليوم الأربعاء محلياً

خضار ٢

تعرّف على أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم