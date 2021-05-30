تفاصيل إجراء عملية نادرة لطفل اردني عمره 9 أشهر



الوكيل الاخباري -

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اجرى فريق طبي متخصص برئاسة الرائد الطبيب عاصم البطوش اخصائي جراحة الدماغ والأعصاب في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني بمدينة العقبة ،عملية ازالة نزيف على الدماغ لطفل عمره ٩ شهور.وأوضح الرائد البطوش ان الطفل كان يعاني من علامات ارتفاع الضغط داخل الجمجمة، وتبين بالفحص السريري والشعاعي وجود نزيف كبير على الدماغ،وأضاف الطبيب البطوش أنه تم إجراء تداخل جراحي نوعي حيث تم فتح الجمجمة وازالة النزيف بإيقاف مصدره.وقال مدير مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العميد الطبيب ماجد الصرايرة أن العملية تمت بمشاركة نخبة من اطباء التخدير وممرضي العمليات ،والحالة العامة للطفل مستقرة .