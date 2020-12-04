الجمعة 04-12-2020
الوكيل الاخباري

أبو هارون.. أردني ستيني تحدى الحجر وقصته تبكي الحجر - فيديو

الأشغال للمواطنين : ابتعدوا عن مجاري السيول

قرارات هامة من رئيس الوزراء بسبب كورونا - وثيقة

تفاصيل إصابات ووفيات كورونا بالمملكة اليوم

تعرف على أسعار الذهب الجمعة

وزير العمل يشدد على وضع نظرة استراتيجية للاستثمار

وزير الخارجية الكويتي: مباحثات مثمرة جرت لحل الأزمة الخليجية

عمان .. مسنة شعرت بالبرد فاستنجدت بالأمن - صورة

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

الحكومة تبشّر الأردنيين بإجراءات للتخفيف عنهم

الجمعة، 04-12-2020 03:59 م

وفق الموجز الإعلامي

تفاصيل إصابات ووفيات كورونا بالمملكة اليوم

طك
توضيحية


الوكيل الإخباري - اصدرت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة ، الموجز الإعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

اضافة اعلان
(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)
الجمعة 4 كانون الأول 2020

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (3116) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (1041) في محافظة إربد، منها (302) في الرمثا.
- (888) في محافظة العاصمة عمّان. 
- (304) في محافظة المفرق. 
- (249) في محافظة الزرقاء.
- (211) في محافظة جرش.
- (168) في محافظة البلقاء.
- (116) في محافظة الكرك.
- (47) في محافظة مأدبا. 
- (31) في محافظة عجلون.
- (27) في محافظة معان، منها (12) في البترا.
- (26) في محافظة الطفيلة.
- (8) في محافظة العقبة.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى(234,353) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (54,198) حالة.
- سُجّلت (51) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (2,960) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (173) حالة، فيما غادرت (203) حالة المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً (1,749) حالة، منهم (409) حالات على أسرّة العناية الحثيثة.
- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3,826) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء (177,195) حالة.
- تمّ إجراء (21,761) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,648,917) فحوصات، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (14,3%).

إجراءات أخرى:

• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة  للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).كورونا المستجد COVID-19 في الأردن



 




 

 


 

إقرأ ايضا
م

أبو هارون.. أردني ستيني تحدى الحجر وقصته تبكي الحجر - فيديو

وزارة

الأشغال للمواطنين : ابتعدوا عن مجاري السيول

مستش

مأدبا .. ذوو متوفية يحطمون أجهزة بمستشفى النديم

بشر

قرارات هامة من رئيس الوزراء بسبب كورونا - وثيقة

معن

وزير العمل يشدد على وضع نظرة استراتيجية للاستثمار

نم

عمان .. مسنة شعرت بالبرد فاستنجدت بالأمن - صورة

أخبار متعلقة
112020112201917104125

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

112020112201917104125

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم الاحد

112020112201917104125

تفاصيل وفيات واصابات كورونا اليوم السبت

كم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالمملكة الجمعة

112020111511679654560

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

11202061524614113469

وزارة الصحة تعلن تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم