الخميس 10-11-2022
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الخميس، 10-11-2022 06:52 م

تفاصيل إنهاء معاناة مواطنة في البشير

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الوكيل الاخباري - نجح استشاري جراحة العظام والمفاصل الدكتور رومل علي عمرو بإنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 52 سنة، كانت تعاني من خلع ولادة منذ الطفولة .

وقال الدكتور رومل إن المريضة كانت تعاني من صعوبة في المشي وآلام مستمرة وتقوّس في الظهر منذ 22 سنة ولا تستطيع ممارسة حياتها بشكل طبيعي وتعتمد بشكل كامل على العُكّازات.

وأضاف الدكتور عمرو إنّه تم إجراء عملية تغيير مفصل للورك الأيسر والمريضة الآن تمارس حياتها بشكل أفضل وبتحسّن ملحوظ وتستطيع المشي دون الاعتماد على العُكّازات .

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