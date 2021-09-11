تفاصيل اجراءات الربط الكهربائي الاردني مع دول الجوار

الوكيل الاخباري– تضمن التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية الاجراءات التي تم اتخاذها لغايات الربط الكهربائي الاردني مع دول مصر وسوريا وفلسطين والسعودية والعراق، بالإضافة الى الربط الكهربائي الاردني- الخليجي- المصري خلال العام الماضي 2020.



وبحسب التقرير السنوي للشركة تم تجديد عقد تبادل الطاقة بين الجانبين الاردني والمصري لعام 2021، وبخصوص الربط الكهربائي الاردني السوري فلم يتم خلال 2020 أي تبادل للطاقة.



وعن الربط الكهربائي الاردني الفلسطيني (أريحا) تم توقيع اتفاقية إنـشـاء محطة تحويل الرامة 132/33 ك.ف (المرحلة الاولى خلال ايار من العام الحالي بقدرة تحويلية 1×80 م.ف.أ)، لغايات رفع قدرة الـتـزويـد بـالـطاقة الـكهـربائية المصدرة لشركة كهرباء محافظة القدس, والتوقيع على عقد التزويد (عقد بيع الطاقة).



وفيما يتعلق بالربط الكهـربائي الاردني السعودي فتم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع من قبل مستشار عالمي، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ممثلة بوزارة الكهرباء السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بهدف تفويض الشركات المعنية في كلا البلدين (شركة الكهرباء الوطنية وشـركـة الكهرباء السعودية) للتفاوض لإعداد اتفاقيات الربط، واختيار النموذج الافضل لتمويل المشروع.



وعن الربط الكهربائي الاردني- الخليجي- المصري، فقد تم تجديد مذكرة الـتفاهم خلال عام 2019، وتضمنت الـمـذكـرة إدخال الجانب المصري ضمن مشروع الربط، وتم تعيـيـن مـسـتـشـار عالمي لإعداد دراسات الجدوى الفنية الاقـتـصاديـة والبيئية للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد كافة الدراسات اللازمة خلال عام 2021.

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