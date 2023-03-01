تفاصيل احتفالية أمانة عمان بيوم المدينة

الوكيل الإخباري - تنطلق غداً الخميس من ساحة الملك فيصل وسط العاصمة عمان، الأمسية الاحتفالية التي تقيمها أمانة عمان بمناسبة يوم المدينة لاستحضار تاريخ مدينة عمان، واستشراف مستقبلها، ومواكبة تطورها بمزيد من المشاريع التنموية والخدمية.

اضافة اعلان



ودعت الأمانة المواطنين مشاركتها الاحتفالية التي تنطلق الساعة الخامسة مساء، وتشتمل على الطابع الثقافي والفني، وتوزيع كتب مجانية، وعروض من الفلكلور الأردني تقدمها فرقة أمانة عمان، ومعزوفات موسيقية لفرقة القوات المسلحة، وعرض لخيالة الأمن العام، فضلا عن تخصيص مساحة احتفالية للأطفال برسم على الوجوه وبالونات.



وبمناسبة يوم مدينة عمان التي سيرعى إطلاق فعالياتها أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، أعلنت الأمانة عن إطلاق مسابقة التصوير الفوتوغرافي للمحترفين والهواة (عمان بعيوننا) والتي ينتهي تسليم المشاركات بها 16 آذار الحالي.



كما ستنظم الأمانة يوم الجمعة المقبل نشاطا رياضيا لهواة ركوب الدرجات الهوائية من بداية شارع الستين (دير غبار).



وخصصت الأمانة فعاليات منوعة بمناسبة يوم المدينة التي تم اعتماد 2 آذار من كل عام تاريخا للاحتفال بها ، وتقام على مدار الأيام المقبلة وتشمل فعاليات ثقافية ومجتمعية ورياضية، وافتتاح حدائق بعد أن تم إعادة تأهيلها.



كما ستعمل الأمانة على إنارة معالم المدينة (جبل القلعة ، قاعة المدينة، جسر عبدون ، المدرج الروماني)، فضلا عن دخول المواطنين مجاناً لمتاحف السيارات والدبابات والأطفال وآرمات عمان.