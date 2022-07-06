تفاصيل استبدال عقوبة حبس مواطن بخدمة المساجد

الوكيل الإخباري - قرّرت محكمة بداية إربد، بصفتها الاستئنافية، إبدال عقوبة الحبس 3 سنوات صادرة بحق شخص كان قد أقدم على محاولة الاعتداء على قاضٍ في محكمة صلح الوسطية، خدمة مجتمعية، بحسب المجلس القضائي الثلاثاء.

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ويأتي ذلك، عملا بأحكام المادة (25) مكرر من قانون العقوبات.



وفرض على الشخص العمل على خدمة مسجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية غير مدفوعة الأجر لمدة (100) ساعة، على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد عن سنة.



وسيوضع الشخص تحت الرقابة الإلكترونية في منطقة لواء الوسطية التابع لمحافظة إربد لمدة سنة.



وقال الأمين العام للمجلس القضائي وليد كناكرية، إن المحكمة استندت في قرارها إلى ظروف الدعوى وموافقة ذلك الشخص، وتقرير الحالة الاجتماعية وكونه من غير المكررين.



وأضاف كناكرية أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات التي سرت منذ 4 حزيران 2022، أعطت سلطة تقديرية للقاضي لتقدير فيما إذا كانت ظروف الدعوى تسمح إبدال العقوبات المحكوم بها ببديل أو أكثر من تلك البدائل والمتمثلة بالخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن محددة.



