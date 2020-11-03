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الثلاثاء، 03-11-2020 05:41 م

تفاصيل اصابات ووفيات كورونا بالاردن اليوم

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (4833) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2477) في محافظة العاصمة عمّان.
- (1127) في محافظة الزرقاء.
- (507) في محافظة إربد، منها (250) في الرمثا.
- (148) في محافظة جرش.
- (137) في محافظة الكرك. 
- (134) في محافظة العقبة.
- (98) في محافظة البلقاء.
- (97) في محافظة المفرق.
- (39) في محافظة معان، منها (31) في البترا.
- (31) في محافظة عجلون.
- (28) في محافظة الطفيلة.
- (10) في محافظة مأدبا.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (86,576) حالة.
- سُجّلت (54) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (967) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (215) حالة، فيما غادرت (135) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,565) حالة، منهم (374) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (20,887) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,934,688) فحصاً.


إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

 




 

 


 

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