تفاصيل اصابات ووفيات كورونا بالاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردنوتاليا التفاصيل :الإصابات والشفاء والفحوصات:• سُجِّلت (4833) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:- (2477) في محافظة العاصمة عمّان.- (1127) في محافظة الزرقاء.- (507) في محافظة إربد، منها (250) في الرمثا.- (148) في محافظة جرش.- (137) في محافظة الكرك.- (134) في محافظة العقبة.- (98) في محافظة البلقاء.- (97) في محافظة المفرق.- (39) في محافظة معان، منها (31) في البترا.- (31) في محافظة عجلون.- (28) في محافظة الطفيلة.- (10) في محافظة مأدبا.- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (86,576) حالة.- سُجّلت (54) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (967) حالة.- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (215) حالة، فيما غادرت (135) حالة. المستشفيات بعد شفائها.- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,565) حالة، منهم (374) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.- تمّ إجراء (20,887) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,934,688) فحصاً.إجراءات أخرى:• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).