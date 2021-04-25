الأحد 25-04-2021
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الأحد، 25-04-2021 11:12 ص

السلالة الهندية المتحورة محور الاهتمام الحكومي

تفاصيل الإجراءات التخفيفية التي ستعلنها الحكومة اليوم

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مصدر مسؤول أن هنالك اجتماعا موسّعا بين أطراف حكومية واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، بعد ظهر اليوم الأحد ، لمناقشة التوصيات ، قبل إعلان الإجراءات التخفيفية ، علما أنه الاجتماع الأول بعد تشكيل اللجنة.

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ولفت المصدر ، الأحد ، في معرض حديثه لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الحكومة تضع نصب أعينها السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا، نتيجة لارتفاع الإصابات بها ، ووصولها إلى بعض الدول ، وزاد " هذا الأمر يتطلب إعادة النظر في إجراءات السفر ، وسيكون محور الاجتماع".

 

وأشار أن هنالك "إنفراج" واضح وملموس ، لعدد من الأمور ، وستلقى الترحيب الشعبي .

 

وكشف المصدر ، عن أهم الأمور التي سيتم حسمها خلال الاجتماع ، وهي الحظر الشامل الجمعة، وساعات الحظر الجزئي ، وإمكانية صلاة العشاء والتراويح في المساجد وذلك في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

 

وبيّن أن هنالك تطورات بشأن السلالة الجديدة المتحورة لكورونا ، ما يتطلّب إعادة النظر بعدد من الأمور ، خاصة المعابر والمطارات ، وتابع " هذا الأمر أمام الحكومة وقيد الدراسة ".

 

 

 




 

 


 

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