الإثنين 11-09-2023
الوكيل الاخباري

إصدار وتجديد جواز السفر والشهادات الحيوية الكترونياً من هذه السفارات والقنصليات - أسماء

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الخاصة بمراجعة لائحة أجور الأطباء

الأحوال المدنية: إصدار 72 ألف جواز سفر للمقدسيين

حقيقة شطب مخالفات السير المُسجلة قبل قانون السير الجديد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

المغرب في سباق مع الزمن للعثور على ناجين إثر الزلزال المدمر

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً وترقب لقرار الفيدرالي حول أسعار الفائدة

الأمن يكشف تفاصيل القبض على مطلوب خطر جدا ومسلح في البادية الشمالية

الخارجية تتابع مع الأردنيين في ليبيا بعد إعصار "دانيال"

الأمن ينشر فيديو هام قبيل دخول قانون السير المُعدل حيز التنفيذ

الإثنين، 11-09-2023 11:17 ص

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الخاصة بمراجعة لائحة أجور الأطباء

M63A0712


الوكيل الإخباري - اجتمعت اللجنة المشكلة لوضع التوصيات اللازمة حول آليات تطبيق نظام الصندوق التعاوني للأطباء ومراجعة لائحة الأجور اليوم الاثنين في وزارة الصحة وبحضور جميع أعضائها.

اضافة اعلان


وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم الاثنين، جرى خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الاتفاق على منهجية عمل اللجنة وتشكيل فرق العمل واللجان الفرعية.


وأكد الاجتماع أن وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن إدارة الحوار، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل فني لدراسة واحتساب الأثر المالي للائحة الأجور المستقبلية على الفاتورة العلاجية للدولة، والتأكيد بأن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن رفع التوصيات التي تخلص اليها اللجنة إلى مجلس الوزراء.


ولغايات تنظيمية، اتفقت اللجنة على حصر التصريحات الإعلامية فيما يخص مخرجات أعمال اللجنة بالوزارة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1694418004902

الأحوال المدنية: إصدار 72 ألف جواز سفر للمقدسيين

قانون-مخالفات-السير-الجديد-في-الاردن-2023

حقيقة شطب مخالفات السير المُسجلة قبل قانون السير الجديد

القبض على شخص - (تعبيرية)

الأمن يكشف تفاصيل القبض على مطلوب خطر جدا ومسلح في البادية الشمالية

556

الأمن ينشر فيديو هام قبيل دخول قانون السير المُعدل حيز التنفيذ

1694409287686

السفارة المغربية في عمان تستقبل المعزين بضحايا الزلزال

1020221982451926726633

6 إصابات بتصادم 4 مركبات على طريق المطار

أخبار متعلقة
63031e8f39eb2

الصحة تعلن بدء اجتماعات اللجنة الخاصة لمناقشة لائحة أجور الأطباء الاثنين

ukus-shumyashchey-gadyuki (1)

وزارة الصحة: الإبلاغ عن 400 حالة لدغ من الأفاعي والعقارب العام الحالي

0L5A9569

الصحة: تطعيم 67 ألف شخص منهم 48 ألف أطفال و2000 من الكوادر الصحية ضد الحصبة

CTyn3cx6NCLhFhnLhHA9GezioSoT4FtJp04A1KoM

نقابة الأطباء تقرر تأجيل قرار وقف استقبال حالات التأمين حتى كانون الأول

M63A0712

اجتماع مغلق لمناقشة قرار نقابة الأطباء بوقف استقبال حالات التأمين اليوم

120238131719482722735

ديوان الخدمة: 7 آلاف وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية