الجمعة 03-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 03-05-2024 09:10 ص

تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

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الوكيل الاخباري-  تكون الأجواء اليوم الجمعة، مائلة للدفء، في أغلب المناطق وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، خاصة في شرق المملكة.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد السبت، مائلة للدفء في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


أما الأحد فتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

 




 

 


 

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