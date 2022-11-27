تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ الاجواء لطيفة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ليلاً: الاجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب وشرق المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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