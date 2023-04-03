تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من المعدلات الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الأجواء دافئة في أغلب المناطق و أكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في جنوب وشرق المملكة.
ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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