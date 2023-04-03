الثلاثاء 04-04-2023
الوكيل الاخباري

إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا

حاملة طائرات أمريكية تتمركز قرب سواحل سوريا

القيادة العامة للقوات المسلحة تقيم إفطاراً للمتقاعدين العسكريين

تشكيلات ووحدات القوات المسلحة تقيم عدداً من موائد الإفطار

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قوات الاحتلال تقتحم الأقصى لإخلاء المعتكفين بالقوة

حرير تقيم أفطارا رمضانيا لأطفالها في المدينة الرياضية

وزارة المالية : حكومة الخصاونة سددت 12.061مليار دينار منذ توليها مهامها

الإثنين، 03-04-2023 10:40 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من المعدلات الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الأجواء دافئة في أغلب المناطق و أكثر دفئا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في جنوب وشرق المملكة.

ليلاً: الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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