الثلاثاء 02-03-2021
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الثلاثاء، 02-03-2021 02:24 م

حضر بطائرة وخالف أوامر الدفاع

تفاصيل القبض على عريس الزرقاء

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تعبيرية


الوكيل الإخباري – خاص - قال محافظ الزرقاء، حجازي عساف أنه تم إحالة مواطن للمدعي العام بعد إقامته حفل زفاف بإحدى المزارع في منطقة بيرين .

وأكد عساف لـ " الوكيل الإخباري " ، أن عدد المدعوين للحفل ما يقارب 300 شخص مضيفاً أنهم فروا من مكان الحفل عند وصول الجهات الأمنية .

وشدد أن " العريس" الذي دعا المواطنين إلى المزرعة ، قد تحمّل كافة المسؤولية وسيتم محاسبته وفق ذلك.

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وتابع "العريس هبط في المزرعة بطائرة مساء أمس الإثنين" .

 وكانت قد أعلنت الحكومة أمر الدفاع رقم 26 لعام 2021 والقاضي بتغليظ العقوبات على غير الملتزمين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وإقامة التجمعات.

 

 


 




 

 


 

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