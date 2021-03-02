تفاصيل القبض على عريس الزرقاء

الوكيل الإخباري – خاص - قال محافظ الزرقاء، حجازي عساف أنه تم إحالة مواطن للمدعي العام بعد إقامته حفل زفاف بإحدى المزارع في منطقة بيرين .



وأكد عساف لـ " الوكيل الإخباري " ، أن عدد المدعوين للحفل ما يقارب 300 شخص مضيفاً أنهم فروا من مكان الحفل عند وصول الجهات الأمنية .



وشدد أن " العريس" الذي دعا المواطنين إلى المزرعة ، قد تحمّل كافة المسؤولية وسيتم محاسبته وفق ذلك.

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وتابع "العريس هبط في المزرعة بطائرة مساء أمس الإثنين" .



وكانت قد أعلنت الحكومة أمر الدفاع رقم 26 لعام 2021 والقاضي بتغليظ العقوبات على غير الملتزمين بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وإقامة التجمعات.



