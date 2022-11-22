تفاصيل المنخفض القبرصي والامطار الغزيرة القادمة الى الأردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تبقى المملكة يوم الخميس ضمن حالة من عدم الاستقرار الجوي ويحتمل في ساعات الصباح تساقط زخات من المطر في شرق المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، قد تمتد الى اجزاء من المناطق الشمالية والوسطى .



وتكون الاجواء ليلاً باردة في معظم المناطق، وغائمة جزئيا و تدريجيا مع ساعات الليل تتأثر المملكة بكتلة هوائية رطبة وباردة في مقدمة منخفض جوي سوف يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات من المطر في المناطق الشمالية تمتد تدريجيا مع ساعات ما بعد منتصف الليل الى المناطق الوسطى قد تكون غزيرة احيانا و يصحبها الرعد.



ويوم الجمعة يستمر تأثر المملكة بالكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي المتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث توالي الحرار ة انخفاضها، الاجواء باردة و غائمة وماطرة في اغلب المناطق قد تكون غزيرة احيانا في الاجزاء الغربية من المملكة و يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها البحر الميت .

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