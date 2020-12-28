تفاصيل تخفيف الحظر والاغلاقات بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -
اكد مصدر ان الحكومة ستعلن خلال أيام ،اخر القرارات التي من شأنها التخفيف على المواطنين من قيود جائحة كورونا بما يضمن الصحة والسلامة لهم ، والسيطرة على الفيروس .اضافة اعلان
ووفق المصدر ان ابرز القرارات الحكومية التي تتم دراستها ومن المقرر اعلانها تتمثل بإلغاء حظر يوم الجمعة و تعديل ساعات حظر التجول لتصبح 12 للمواطنين و 11 للمحلات بالاضافة الى فتح المراكز الرياضية و الترفيهية .
المصدر اكد ان اعادة تقديم الارجيلة في المقاهي وفتح صالات الأفراح لا زالت قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ اية قرارات فيها بعد .
وكانت الحكومة قد أعلنت أنها ستُبقي على ساعات الحظر الجزئي الليلية، والحظر الشامل يوم الجمعة، وإغلاق العديد من القطاعات حتى نهاية العام الجاري.