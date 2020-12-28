تفاصيل تخفيف الحظر والاغلاقات بالاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكد مصدر ان الحكومة ستعلن خلال أيام ،اخر القرارات التي من شأنها التخفيف على المواطنين من قيود جائحة كورونا بما يضمن الصحة والسلامة لهم ، والسيطرة على الفيروس .ووفق المصدر ان ابرز القرارات الحكومية التي تتم دراستها ومن المقرر اعلانها تتمثل بإلغاء حظر يوم الجمعة و تعديل ساعات حظر التجول لتصبح 12 للمواطنين و 11 للمحلات بالاضافة الى فتح المراكز الرياضية و الترفيهية .المصدر اكد ان اعادة تقديم الارجيلة في المقاهي وفتح صالات الأفراح لا زالت قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ اية قرارات فيها بعد .وكانت الحكومة قد أعلنت أنها ستُبقي على ساعات الحظر الجزئي الليلية، والحظر الشامل يوم الجمعة، وإغلاق العديد من القطاعات حتى نهاية العام الجاري.