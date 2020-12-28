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الإثنين، 28-12-2020 02:35 م

تفاصيل تخفيف الحظر والاغلاقات بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر ان الحكومة ستعلن خلال أيام ،اخر القرارات التي من شأنها التخفيف على المواطنين من قيود جائحة كورونا بما يضمن الصحة والسلامة لهم ، والسيطرة على الفيروس .
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 ووفق المصدر ان ابرز القرارات الحكومية التي تتم دراستها ومن المقرر اعلانها تتمثل بإلغاء حظر يوم الجمعة و تعديل ساعات حظر التجول لتصبح 12 للمواطنين و 11 للمحلات بالاضافة الى فتح المراكز الرياضية و الترفيهية .

المصدر اكد ان اعادة تقديم الارجيلة في المقاهي وفتح صالات الأفراح لا زالت قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ اية قرارات فيها بعد . 

وكانت الحكومة قد أعلنت أنها ستُبقي على ساعات الحظر الجزئي الليلية، والحظر الشامل يوم الجمعة، وإغلاق العديد من القطاعات حتى نهاية العام الجاري.

 




 

 


 

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