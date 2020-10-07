تفاصيل تسجيل 7 وفيات جديدة بكورونا في الأردن

الوكيل الإخباري - سجّل في الأردن، الأربعاء، 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد الإيجاز الحكومي الذي أعلنت عنه الحكومة الثلاثاء، بحسب مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور عدنان عباس.

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وقال عباس في تصريح صحفي، إن 2 من الوفيات الجديدة سجلت في مستشفى الأمير حمزة، ووفاتين في مستشفى الاستقلال، وواحدة في كل من مستشفى الملكة علياء العسكري، ومستشفى الأميرة هيا العسكري وأحد المستشفيات الخاصة.



وبتسجيل الوفيات الجديدة، ترتفع الوفيات في الأردن إلى 129 حالة.



وأضاف عباس الحالات السبعة الجديدة تشمل 4 إناث و3 ذكور، موضحا أن "الوفيات كان لديهم سير مرضية عادية ومنها إصابة بالسكري ووفاة كانت مصابة بالسرطان أيضا".



