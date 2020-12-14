تفاصيل تعرض أردني لاطلاق نار في أمريكا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

مواطن

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أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أن الوزارة تتابع من خلال وحدة مركز العمليات حادثة تعرضأردني يبلغ من العمر ٢٤ عام لإطلاق نار في ولاية انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصيب المواطن بعدة طلقات نارية ادخل على اثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم ووضعه العام مستقر.وتتابع السفارة الاردنية في واشنطن مع ذويه للاطمئنان على صحته وتقديم كافة المساعدات الممكنة كما تتواصل مع السلطات المحلية للكشف عن ملابسات الحادثة.