الإثنين 14-12-2020
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الإثنين، 14-12-2020 07:44 م

تفاصيل تعرض أردني لاطلاق نار في أمريكا

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أن الوزارة تتابع من خلال وحدة مركز العمليات حادثة تعرض مواطن أردني يبلغ من العمر ٢٤ عام  لإطلاق نار في ولاية انديانا في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أصيب المواطن بعدة طلقات نارية ادخل على اثرها المستشفى لتلقي العلاج اللازم ووضعه العام مستقر. 
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وتتابع السفارة الاردنية في واشنطن مع ذويه للاطمئنان على صحته وتقديم كافة المساعدات الممكنة كما تتواصل مع السلطات المحلية للكشف عن ملابسات الحادثة.

 




 

 


 

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