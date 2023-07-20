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الخميس، 20-07-2023 09:37 ص

تفاصيل تفطر القلوب لوفاة المهندس الشبول بعد 5 أيام من زفافه

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة العريس المهندس جواد الشبول الذي يبلغ من العمر 30 عام بسكتة قلبية مفاجئة بمنزله في العاصمة عمان، بعد مرور خمسة أيام على زفافه .

ووفق مصادر مقربة من عائلة المرحوم أن الشاب ، كان في رحلة استجمام مع عروسه في محافظة العقبة، إلا أنه قطع إجازته وعاد إلى منزله في عمان، بعد أن شعر بتعب مفاجئ ، إلى أن وافته المنية أمس.

ووفق مقربون من الشاب الشبول فإن زواجه كان قبل خمسة أيام، حيث كانت وفاته صدمة لجميع من عرفه، حيث كانوا قد شاركوه قبل أيام بفرحه.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب الراحل يعمل مهندسا في البرمجيات وكان يسكن في العاصمة عمان بالقرب من ذويه .

ومن المقرر أن يدفن اليوم الخميس بعد صلاة الظهر بقرية الشجرة في لواء الرمثا ، وتداول رواد مواقع التواصل صور الشاب سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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وتاليا صورة بطاقة الدعوة لزفاف المرحوم قبل 5 ايام :

 

 



 

 

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