تفاصيل توصيات لجنة الاوبئة للتعامل مع متحور اوميكرون

الوكيل الاخباري - أوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، في اجتماعها الذي عقد مساء أمس الأحد، التوجه للعزل المنزلي، بدلا من العزل المؤسسي، للمصابين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" داخل المملكة.



وأوضح مسؤول ملف كورونا، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن من شروط حضور الحفلات تلقي جرعتين من المطعوم المضاد لفيروس كورونا، وإحضار فحص (بي سي آر) سلبي النتيجة خلال 48 ساعة من حضور الحفل، وفي حال تجاوز 3 أشهر عن تلقي الجرعة الثانية يتوجب على الشخص تلقي الجرعة الثالثة للحضور.



يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، وأن إجمالي الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى 328 حالة، وجميعهم بحالة صحية جيدة.

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