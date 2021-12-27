الإثنين 27-12-2021
الوكيل الاخباري

"سند" يكشف معلم مدرسة اصطنع شهادة مطعوم كورونا كاذبة وحبسه 6 أشهر

ضبط أكثر من 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية إثر مداهمة مستودع في عمان

الخلايلة: وفاة 25 إماما ومؤذنا وإصابة 1250 من كوادر المساجد بكورونا

مستو لـ الوكيل : تخفيض سعر فحص”PCR” بالمطارات والمعابر

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

الحنيفات: إنشاء 3 مصانع في الأغوار والوزارة وفرت أكثر من 7 آلاف وظيفة

الارصاد توضح لـ الوكيل حول فرص تساقط الثلوج

6991 مصوتا على تعديلات قانون نقابة المهندسين والتصويت "مستمر"

الارصاد لـ الوكيل : منخفض جوي الجمعة وامطار في جميع مناطق المملكة

الإثنين، 27-12-2021 03:31 م

تفاصيل توصيات لجنة الاوبئة للتعامل مع متحور اوميكرون

كورونا 7


الوكيل الاخباري - أوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، في اجتماعها الذي عقد مساء أمس الأحد، التوجه للعزل المنزلي، بدلا من العزل المؤسسي، للمصابين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" داخل المملكة.

وأوضح مسؤول ملف كورونا، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الاثنين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن من شروط حضور الحفلات تلقي جرعتين من المطعوم المضاد لفيروس كورونا، وإحضار فحص (بي سي آر) سلبي النتيجة خلال 48 ساعة من حضور الحفل، وفي حال تجاوز 3 أشهر عن تلقي الجرعة الثانية يتوجب على الشخص تلقي الجرعة الثالثة للحضور.

 يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أمس عن تسجيل 295 إصابة جديدة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون"، وأن إجمالي الحالات المؤكدة للإصابة بـ"أوميكرون" في الأردن وصل إلى 328 حالة، وجميعهم بحالة صحية جيدة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عملية إتلاف لمواد غذائية غير صالحة للاستهلاك من قبل الأجهزة الصحية المختصة - (أرشيفية)

ضبط أكثر من 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية إثر مداهمة مستودع في عمان

12202116121157460915211

الخلايلة: وفاة 25 إماما ومؤذنا وإصابة 1250 من كوادر المساجد بكورونا

مبنى رئاسة الوزراء

مستو لـ الوكيل : تخفيض سعر فحص”PCR” بالمطارات والمعابر

122021410596705789068

ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

10-12-1536x1025

6991 مصوتا على تعديلات قانون نقابة المهندسين والتصويت "مستمر"

image

أردنية العقبة تفتتح دورة لتدريب الطلبة على الإسعافات الأولية

أخبار متعلقة
1220211219036640766952

لجنة الاوبئة : يجب مراقبة الحدود والمطارات

12202112195128637828920

لجنة الاوبئة تدعو المواطنين إلى الحصول على الجرعة الثالثة

كورونا الوكيل

لجنة الأوبئة : نتوقع ظهور نتيجة المشتبه بإصابته بـ أوميكرون غدا

كورونا 7

لجنة الاوبئة : الاشتباه بإصابة أحد الأشخاص بالمتحور الجديد بالاردن

1120212883355285867584

لجنة الاوبئة : الاردن لم يسجل أي إصابة بالمتحور الجديد

كورونا الوكيل

لجنة الاوبئة : جميع دول العالم تنتظر معلومات عن المتحور الجديد