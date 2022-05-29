تفاصيل توقيف اردنية في بيروت

الوكيل الاخباري - قالت وسائل اعلام لبنانية ان السلطات أوقفت فتاة من الجنسية الأردنية ، للاشتباه بصلتها في قضية تهريب مخدرات.



وفي التفاصيل قالت قناة LBC : انه تم توقيف ثلاثة اشخاص في منطقة ادونيس من جنسيات عربية وهم فتاة من الجنسية الاردنية وفتاة وشقيقها من الجنسية العراقية.



وجاء الإيقاف على خلفية الاشتباه بصلتهم في قضية توقيف سعودي ضبط بحوزته ١٨،٣ كيلو غرام من حبوب الكبتاغون المخدرة في المطار.

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