تفاصيل ثالث جلسات صُلح عمّان بقضية انهيار بناية اللويبدة

الوكيل الإخباري - عقدت محكمة صُلح جزاء عمَّان جلستها الثَّالثة في قضية انهيار بناية بمنطقة اللويبدة في عمَّان قبل نحو 20 يومًا، ونتج عنها وفاة 14 شخصًا وأصيب بها 9 أشخاص، وتمَّ توقيف ثلاثة على ذمة القضية.

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واستمعت المحكمة، اليوم الأحد، خلال جلسة علنية برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، لسبعة شهود، وتمَّت مناقشتهم من قبل وكلاء الدِّفاع عن المتهمين، وحضر المشتكى عليهم الثلاثة وجاهيًا عبر تقنية الربط الإلكتروني عن بعد من مكان توقيفهم بمركز اصلاح وتأهيل ماركا.



وطلب والد أحد الضَّحايا الذين قضوا بالحادثة من المحكمة تأمين محام للأطراف المشتكية، خاصة وأنهم لا يملكون القدرة المالية للدفع للمحامي، بالمقابل هم يواجهون ثلاثة محامين للدفاع.



وروى شهود النيابة العامة للمحكمة ما شاهدوه وسمعوه عن الحادثة، وأجابوا عن أسئلة وكلاء الدفاع، في جلسة استمرت لنحو أربع ساعات.



وسألت المحكمة الشهود الذين استمعت لهم برغبتهم بالشكوى على الموقوفين على ذمة القضية، وأجابوا بأنَّهم يريدون ذلك، وقرَّرت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل، لاستكمال النَّظر في القضية.



وكانت المحكمة بدأت أولى جلساتها يوم 25 أيلول الماضي، وسألت المشتكى عليهم الثَّلاثة بالتهم المسندة إليهم وأجابوا بأنَّهم غير مذنبين بجرم التَّسبب بالوفاة مكرَّر 14 مرَّة والايذاء مكرَّر 9 مرَّات.



وقرَّرت المحكمة الاستمرار بتوقيف المشتكى عليهم في الجلسة الثَّانية، والاستماع لشهود النيابة العامة في القضية.



يشار إلى أنَّ بناية مكونة من ثلاثة طوابق وتضم 6 شقق تسكنها عائلات انهارت بمنطقة اللويبدة، وتسبَّبت بسقوط منزل مستقل مجاور لها، ونتج عنه 14 وفاة و9 إصابات.