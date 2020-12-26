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السبت، 26-12-2020 11:28 ص

تفاصيل جديدة بقضية الاعتداء على فتاة ووالدتها بعمان

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان اربعة اشخاص تقدموا بشكوى امس لمركز امن الشميساني من ضمنهم والدة وشقيقة الفتاة التي ظهرت في فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشخصين آخرين حاولا انهاء الخلاف، بتعرضهم للاعتداء بالضرب من قبل مجموعة من الاشخاص اثناء تواجدهم في منطقة شارع وصفي التل اثر خلاف لحظي بينهم.

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واكد الناطق الاعلامي انه جرى من خلال التحقيق وجمع المعلومات تحديد هوية المشتبه به الرئيسي في القضية وتم مداهمته قبل قليل والقاء القبض عليه ، وبوشر التحقيق معه فيما ما زال البحث جار عن شخصين اخرين كانوا برفقته لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية بحقهم.


وشدد الناطق الاعلامي على ان كل من يحاول الاعتداء على اي من المواطنين او الممتلكات العامة والخاصة سيتم التعامل معه وتقديمه للقضاء وسيتم التحقق من كافة الشكاوي واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيالها بكل حزم وعدالة.


 




 

 


 

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