تفاصيل جديدة حول إصابات كورونا المتحور بالأردن

الوكيل الإخباري - كشف عضو اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور أسامة أبو العطا، أن المصابين الاثنين بالفيروس المتحور في الأردن، حالتهما الصحية تتحسن.



وقال أبو العطا في تصريح صحفي، إن الوضع الصحي للزوجين المصابين، يتحسن، والأعراض لديهما خفيفة، موضحا أنهما يتواجدان في العزل المنزلي حاليا.

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وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأحد، عن اكتشاف إصابتين بالفيروس المتحور في الأردن، لزوجين عائدين من بريطانيا.



ونوّه أبو العطا، إلى أن احتمال تسجيل إصابات جديدة، بالفيروس المتحور في الأردن، ممكن، "لأنه قد يكون منتشرا، في الكثير من دول العالم".



