تفاصيل جديدة حول الجريمة المروعة التي هزت الاردن اليوم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - باشرت نيابة محكمة الجنايات الكبرى بالتحقيق في الجريمة التي راح ضحيتها 3 أطفال في منطقة وادي الرمم بالعاصمة عمّان .



فيما كشف مصدر طبي في مستشفى البشير لموقع الوكيل الاخباري حول حادثة قيام شخص بحرق نفسه وعائلته صباح اليوم الأربعاء في وادي الرمم أن العائلة تتكون من 3 أطفال "بنتين وولد" والأم والأب .



مصادر اكدت ان الاطفال (أعمارهم 6 أشهر، 5 سنوات، و9 سنوات) وفارقوا الحياة متأثرين بالحروق الشديدة من الدرجة الرابعة (تفحم)، وأُصيب على إثرها الزوج (45 عاما) والزوجة (25 عاما) ، وحالتهم الصحية خطيرة جداً.



وبحسب الأنباء المتداولة، فإن السبب وراء الحادثة هي خلافات عائلية بين الزوجين، دفعت الأب لسكب مادة البنزين على محتويات الشقة وإشعال النار أثناء نوم بقية أفراد الأسرة.



واكدت مصادر محلية ان الشخص الذي أحرق منزله وتسبب بوفاة أطفاله الثلاثة اليوم الأربعاء من ذوي الأسبقيات ومتعاطي مخدرات .



وكان صباح اليوم ورد بلاغ لغرفة عمليات الأمن العام بقيام شخص بحرق نفسه وعائلته في وادي الرمم وتم نقل الجثث إلى مستشفى البشير وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

اضافة اعلان