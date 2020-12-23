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الأربعاء، 23-12-2020 02:45 م

تفاصيل جديدة حول الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع أن الحكومة تتجه لإلغاء حظر الجمعة الشامل، مع بداية العام المقبل و تحديداً 8 كانون ثاني 2021 .
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ووفق مصادر مطلعة لموقع الوكيل الاخباري ان قرار الغاء الحظر يوم الجمعة وفق التوصيات الحالية سيتبعه إجراءات أهمها أنه سيتم السماح بالحركة والتنقل سيراً على الأقدام فقط دون السماح بحركة المركبات .

 وبحسب المصادر ان القرار يتضمن عمل المطاعم بخدمة التوصيل "الديلفري" فقط يوم الجمعة، حيث من المتوقع ان يتم السماح للمطاعم بهذه الخدمة ايام الجمع بداية عام 2021.

 




 

 


 

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