تفاصيل جديدة حول تسجيل 1900 إصابة كورونا بمصنع العقبة

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف بخيت، الأربعاء، إن "الإصابات المسجلة في أحد مصانع العقبة ليست كلها جديدة بل هي حصيلة مستمرة منذ أسبوع".وأضاف لـ "المملكة" أنه "لا يعمل في المصنع أي أردني حاليا"ـ موضحا: "الأردنيون في المصنع المذكور لم يعملوا منذ تموز/ يوليو الماضي ويتقاضوا رواتبهم منذ ذلك الوقت".واكد خبر سابق انه جرى تسجيل أكثر من 1900 إصابة بفيروس كورونا المستجد في أحد المصانع القائمة في محافظة العقبة.وأوضح بخيت أن "العاملون في المصنع يقيمون في سكنات خاصة ولا يختلطون بالمحيط".والمصنع الذي شهد تسجيل الإصابات متخصص في صناعة الألبسة، ويعمل فيه نحو 3000 عامل وعاملة.