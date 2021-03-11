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جريمة في المفرق .. سيدة تقتل ابنتها العشرينية

الخميس، 11-03-2021 12:27 م

الأم جاءت وقررت المبيت في منزل ابنها

تفاصيل جديدة حول جريمة ماركا الشمالية

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - جريمة هزت منطقة ماركا الشمالية ، في العاصمة عمان ، حيث راحت ضحيتها سيدة ستينية، على يدّ ابنها ، وسط تساؤلات حول دوافع ذلك ، والحالة التي كانت تسيطر على "الجاني" حينها .

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تفاصيل الحادثة المأساوية ، حصل "الوكيل الإخباري" عليها، حيث قدمت السيدة من إحدى المحافظات ، في سبيل دفع أجرة منزل "ابنها " الأربعيني ، الذي كان عاطلا عن العمل .

 

السيدة ، وبحسب المعلومات ، أقدمت على غسل ملابس ابنها المتراكمة ، بعد شراء مادة التنظيف من أحد المحال التجارية في المنطقة ، وقرّرت "المبيت" في المنزل الذي يسكنه ، فكانت مودعة للمكان في آخر زيارة لها .

 

الأم اعتادت على شراء الطعام وتجهيزه لابنها المتزوج ، حيث يعيش وحيدا ، بعد سفر زوجته وأطفاله إلى إحدى الدول .

 

لم تعلم السيدة ، أن اللحظات الأخيرة باتت قريبة منها ، وعلى يدّ ابنها ، حيث أقدم على قتلها فجر يوم الأربعاء ، بعد حدوث خلافات بينهما ، ما أرداها قتيلة " على الفور".

 

استياء شعبي واضح عقب الجريمة النكراء ، وحزن عميق سيطر على أهالي الحي في ماركا الشمالية ، حيث بدأ أصحاب المحال التجارية في المنطقة باستذكار تلك السيدة ، التي كانت باستمرار تقوم بشراء المستلزمات لابنها ، وتحضير الطعام له ، بالرغم من خلافات مستمرة بينهما ، إلا أن قلبها كان متعاطفا" مع فلذة كبدها.

 

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