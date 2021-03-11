تفاصيل جديدة حول جريمة ماركا الشمالية

الوكيل الإخباري - جريمة هزت منطقة ماركا الشمالية ، في العاصمة عمان ، حيث راحت ضحيتها سيدة ستينية، على يدّ ابنها ، وسط تساؤلات حول دوافع ذلك ، والحالة التي كانت تسيطر على "الجاني" حينها .
تفاصيل الحادثة المأساوية ، حصل "الوكيل الإخباري" عليها، حيث قدمت السيدة من إحدى المحافظات ، في سبيل دفع أجرة منزل "ابنها " الأربعيني ، الذي كان عاطلا عن العمل .
السيدة ، وبحسب المعلومات ، أقدمت على غسل ملابس ابنها المتراكمة ، بعد شراء مادة التنظيف من أحد المحال التجارية في المنطقة ، وقرّرت "المبيت" في المنزل الذي يسكنه ، فكانت مودعة للمكان في آخر زيارة لها .
الأم اعتادت على شراء الطعام وتجهيزه لابنها المتزوج ، حيث يعيش وحيدا ، بعد سفر زوجته وأطفاله إلى إحدى الدول .
لم تعلم السيدة ، أن اللحظات الأخيرة باتت قريبة منها ، وعلى يدّ ابنها ، حيث أقدم على قتلها فجر يوم الأربعاء ، بعد حدوث خلافات بينهما ، ما أرداها قتيلة " على الفور".
استياء شعبي واضح عقب الجريمة النكراء ، وحزن عميق سيطر على أهالي الحي في ماركا الشمالية ، حيث بدأ أصحاب المحال التجارية في المنطقة باستذكار تلك السيدة ، التي كانت باستمرار تقوم بشراء المستلزمات لابنها ، وتحضير الطعام له ، بالرغم من خلافات مستمرة بينهما ، إلا أن قلبها كان متعاطفا" مع فلذة كبدها.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة