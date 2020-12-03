تفاصيل جديدة حول مستشفى العقبة الميداني

الوكيل الإخباري - أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة العقبة الدكتور صائب حياصات، الخميس، أن سعة المستشفى الميداني في المحافظة تبلغ نحو 210 أسرة، منها 56 سريرا للعناية الحثيثة.

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وأضاف حياصات في تصريحات صحفية، أن انشاء المستشفى الميداني يأتي تحسبا لحالات الطوارئ في ظل الجائحة التي تشهدها المملكة، لافتا إلى أن المستشفى مخصص لحالات فيروس كورونا.



وقال، إن سلطة العقبة قدمت قطعة أرض مساحتها 10 دونمات للمشروع، مؤكدا أن أعمال تجهيز البنى التحتية قائمة منذ 4 أيام.



ورجح حياصات استلام مشروع المستشفى الميداني في مطلع العام المقبل، لافتا إلى أن مدة تجهيز المشروع التقديرية ما بين 40-50 يوما.



وأشار إلى أن المستشفى سيعمل بكوادر وزارة الصحة في اعقاب تعيين 2000 من الطواقم الطبية؛ تمهيدا لتوزيعها إلى المستشفيات الميدانية.



