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الخميس، 05-11-2020 10:47 ص

تفاصيل جديدة حول مقتل أردنية وابنها في أمريكا

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز، إنه "سيتم نقل جثماني الأردنية وابنها من الولايات المتحدة إلى الأردن في أسرع وقت إن رغبت العائلة بذلك".

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وبين الفايز في تصريحات صحفية، أن السفارة على تواصل مع السلطات المحلية ومع ذوي العائلة لتقديم المساعدات الممكنة كافة.

 

جاء ذلك بعد أن تعرضت عائلة أردنية في مدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأمريكية إلى إطلاق نار، أسفر عن مقتل سيدة أردنية وابنها.

 

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الجاني، الذي يقطن في شقة مجاورة، وعلى إثر تكرار شكوى سكان العمارة على الجاني (متعاطي مخدرات) بسبب الإزعاج المتكرر واعتقاد الجاني خطأ أن الشكوى مقدمة من العائلة الأردنية، قام الجاني بالتوجه إلى الشقة، حيث تقطن العائلة الأردنية، وأطلق النار على السيدة الأردنية وابنتها والخادمة (من جنسية غير أردنية) مما أدى إلى وفاة السيدة والخادمة وإصابة ابنتها بطلقات نارية".


"قام الجاني باختطاف طفل السيدة وقد حضرت الشرطة على الفور، وحدث تبادل إطلاق نار مع الجاني، مما أسفر عن مقتل الجاني والطفل وتم نقل ابنة المغدورة إلى المستشفى لتلقي العلاج"، وفق وزارة الخارجية.


 




 

 


 

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