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الإثنين، 28-06-2021 05:31 م

تفاصيل جديدة حول مقتل طفل وإصابة شقيقه.. ومدير 'البشير' يكشف عن حالة الناجي

طفل


الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال مدير مستشفى البشير الدكتور عبد المانع السليمات إن الطفل الذي دخل المستشفى أمس إثر ضربه على يد والديه، حالته غير مستقرة حتى اللحظة.

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وأضاف السليمات لـ الوكيل الإخباري أن الطفل لديه كسر في الجمجمة وتجمع للسوائل في منطقة البطن وهو الآن تحت المراقبة الحثيثة،، لأن هناك تخوف من أن يتعرض لنزيف داخلي في اي لحظة، إضافة إلى أنه تحت رقابة ممرضة من حماية الاسرة.

 

وأكد مصدر مطلع لـ الوكيل الإخباري أن الطفل الذي أسعف لمستشفى البشير توفي اخ له يبلغ من العمر 9 أشهر في مستشفى آخر بنفس اليوم وبنفس الحادثة، مضيفا أنهما أطفال بالتبني للجناة.

 

وختم المصدر أن الجناة يحملون بالإضافة للجنسية الأردنية جنسية اخرى أجنبية.

 

 




 

 


 

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