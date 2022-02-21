تفاصيل جديدة حول وفاة الشاب الأردني محمد الابراهيم دهساً في مصر

الوكيل الإخباري - تفاعل رواد ونشطاء مواقع التواصل في الأردن ومصر، مع حادثة وفاة الشاب الأردني محمد الابراهيم ( 25 عاما) دهساً في القاهرة بمصر.

اضافة اعلان



وكشفت زوجة الشاب الابراهيم تفاصيل جديدة حول وفاة زوجها، مؤكدة أن المركبة التي تسبب بالحادث كانت دون لوحة أرقام وسائقها لاذ بالفرار.



وقالت زوجته عبر ادراج لها على "فيسبوك" : جوزي عريس وشهيد دلوقتي وهو راجع من شغله رايح يركب في زايد عند البوابات الرابعة خبطته عربيه من غير نمر والراجل ساب العربيه وهرب انا عايزة حق جوزي يعني ايه واحد طايش يموت عريس وينهي حياته بسبب انه واحد عديم المسؤليه هو عشان مش مصري محدش مساعدني اني أجيب حقه هي دي مصر يعني ايه هرب وساب العربيه واحنا مخلينها انا مستفادة ايه ؟.. يعني ايه اتمنع اشوفه من المستشفى.. انا بنادي كل المسؤولين والسفارات حق جوزى فين ".



وكان قد أكد مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير هيثم أبو الفول أن السفارة الأردنية في مصر تتابع حادثة وفاة شاب أردني دهساً يوم أمس الأحد.



وأضاف أبو الفول اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أن جثة الشاب الآن لدى الطب الشرعي المصري منوها أنه سيتم نقل جثمانه إلى الأردن فور الانتهاء من الإجراءات.