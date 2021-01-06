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الأربعاء، 06-01-2021 01:24 م

3 ممرضين ضحية الوباء بالمملكة

تفاصيل جديدة حول وفاة الممرض علي البطاينة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب الممرضين خالد الربابعة ، أن الممرض علي البطاينة ، توفي جراء إصابته بفيروس كورونا ، أمس الثلاثاء.

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ولفت الربابعة، الأربعاء، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الممرض كان يعمل في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي في لواء الرمثا ، ويبلغ من العمر (51) عاما .

 

وبين أن البطاينة ، كان يعاني من أمراض في القلب ، وزاد " لقد تواجد منذ 10 أيام في مستشفى الملك المؤسس ، وكان تحت جهاز التنفس الاصطناعي ، حيث ساءت حالته الصحية ما أدى إلى وفاته".

 

وفي ردّ على سؤال حول عدد الممرضين الذين راحوا ضحية الوباء في المملكة منذ بدء الجائحة ، قال الربابعة " إن الحصيلة بلغت 3 ممرضين ، من بينهم ممرضة ثلاثينية".

 

ونعى الربابعة عائلة البطاينة ، واصفا من يتوفّـاهم الله بالفيروس من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بـ"شهداء الواجب والإنسانية".

 

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