تفاصيل جديدة حول وفاة الممرض علي البطاينة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب الممرضين خالد الربابعة ، أن الممرض علي البطاينة ، توفي جراء إصابته بفيروس كورونا ، أمس الثلاثاء.

اضافة اعلان



ولفت الربابعة، الأربعاء، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الممرض كان يعمل في مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي في لواء الرمثا ، ويبلغ من العمر (51) عاما .

وبين أن البطاينة ، كان يعاني من أمراض في القلب ، وزاد " لقد تواجد منذ 10 أيام في مستشفى الملك المؤسس ، وكان تحت جهاز التنفس الاصطناعي ، حيث ساءت حالته الصحية ما أدى إلى وفاته".

وفي ردّ على سؤال حول عدد الممرضين الذين راحوا ضحية الوباء في المملكة منذ بدء الجائحة ، قال الربابعة " إن الحصيلة بلغت 3 ممرضين ، من بينهم ممرضة ثلاثينية".

ونعى الربابعة عائلة البطاينة ، واصفا من يتوفّـاهم الله بالفيروس من العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بـ"شهداء الواجب والإنسانية".

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







