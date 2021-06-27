الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 08:00 م

تفاصيل جديدة حول وفاة مواطن بعد تلقيه لقاح أسترازينيكا بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الدكتور عزمي محافظة عضو لجنة الاوبئة السابق انه لا يوجد ما يثبت وجود علاقة مباشرة بين المطعوم والوفاة حيث ان الوفاة عادة تنتج عن مضاعفات أواعراض جانبية وهذا يستغرق مدة من الوقت ولا يمكن ان تتم الوفاة خلال دقائق بسبب الاعراض الجانبية .اضافة اعلان


واضاف ان الوفاة ربما تكون مصادفة بسبب حدوث جلطة او بسبب الامراض المزمنة , وحسب المعلومات الاولية فان المتوفى كان يعاني من سمنة زائدة وهذا ما يسبب العديد من الامراض المزمنة التي تؤدي الى الوفاة . 

واشار الى انه سيتم تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة مستبعدا ان يكون اللقاح هو سبب الوفاة , مشددا على ضرورة انتظار تقرير الطب الشرعي .

بدوره قال وزير الصحة الدكتور فراس هواري، إن أسباب وفاة المواطن الستيني الذي تلقى المطعوم في مركز الجامعة الأردنية قيد الدراسة والمتابعة.
 
وأضاف الهواري لـ الوكيل أن الشخص المتوفى بعد أخذه للجرعة الثانية للقاح أسترازينيكا يعاني من أمراض مزمنة، مؤكدا أن مضاعفات الجرعة الثانية أقل بكثير من مضاعفات الجرعة الاولى؛ مما يعني أن احتمالية أن تكون الوفاة ناتجة عن المطعوم ضئيلة جدا.
 
وختم الهواري، بأن الحالة قيد الدراسة وسيتم الإعلان عن سبب الوفاة الحقيقي في القريب العاجل.

 




 

 


 

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