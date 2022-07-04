تفاصيل جديدة عن حادثة الطعن أمام المحكمة الشرعية في الكرك

الوكيل الإخباري - كشف مساعد مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور خالد البقاعين إن السيدة التي طعنت من قبل زوجها أمام محكمة الكرك الشرعية أصيبت بـ 4 طعنات خطرة.
وقال البقاعين، أن طعنتين في منطقة الظهر وواحدة في الصدر، وأخرى باليد اليمنى.
وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وإدخالها إلى قسم العناية الحثيثة وحالتها العامة متوسطة.
وقال مصدر أمني بوقتٍ سابق إن زوج اقدم على طعن زوجته، اليوم الاثنين، امام محكمة الكرك الشرعية. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
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