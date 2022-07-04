تفاصيل جديدة عن حادثة الطعن أمام المحكمة الشرعية في الكرك

الوكيل الإخباري - كشف مساعد مدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور خالد البقاعين إن السيدة التي طعنت من قبل زوجها أمام محكمة الكرك الشرعية أصيبت بـ 4 طعنات خطرة.

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وقال البقاعين، أن طعنتين في منطقة الظهر وواحدة في الصدر، وأخرى باليد اليمنى.



وأشار إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وإدخالها إلى قسم العناية الحثيثة وحالتها العامة متوسطة.