تفاصيل جديدة للهزة الأرضية التي ضربت العقبة

الوكيل الإخباري - سجل مرصد الزلازل التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء، هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر، ضربت منطقة شمال شرق مدينة العقبة عند الساعة الرابعة والنصف صباح الثلاثاء، بالتوقيت المحلي.

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وقالت الأمين العامة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام في تصريحات صحافية إن "الهزة الأرضية التي وقعت شمال شرق العقبة وعلى عمق 12 كم، وشعر بها سكان مناطق جنوب المملكة، متوسطة ولم ينتج عنها أي أضرار".



ويعد مرصد الزلازل الأردني المقام منذ عام 1983 ومركزة الرئيس في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، من المراصد الإقليمية والعالمية لقياس الازاحة في المنشآت الهندسية مثل السدود، الجسور والمباني العالية، حيث أنه يعمل على مدار الساعة ويقوم برصد النشاط الزلزالي داخل حدود المملكة وخارجها.

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