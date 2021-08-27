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الجمعة، 27-08-2021 02:40 م

تفاصيل جديدة لوفاة طفلة في الزرقاء أثارت تعاطف الأردنيين

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منظر عام لمحافظة الزرقاء


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات غادرت الحياة بصفعات قوية تلقتها من قبل أحد أقرباء العائلة في محافظة الزرقاء أمس الخميس .

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وفي تفاصيل الواقعة التي أثارت الأردنيين خلال الساعات الماضية وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن الشاب العشريني كان يتواجد في منزل ذوي الطفلة ، وكانت والدة الطفلة خارج المنزل تقوم بشراء مستلزمات المنزل في ظل غياب والد الطفلة أيضا.

 

الطفلة قامت بضرب شقيقتها التي تبلغ من العمر نحو عام ، ما أدى إلى صراخ الأخيرة وبعدها لم يحتمل الشاب صراخ الطفلة الباكية ، ما جعله يقوم بضرب الطفلة الضحية ما أدى إلى وفاتها .

 

عمر الطفلة لم يشفع للشاب أن يتعاطف مع بكائها، فكانت ضرباته القاضية بداية المأساة لعائلة فقدت طفلتها نتيجة لوحشية شاب أقبل مندفعا عليها فصبّ جام غضبه عليها بلا رحمة .

 

الموت كان أقرب إلى الطفلة من الحياة ، حيث لم تحتمل قسوة الضربات فوقعت على الأرض وقام الشاب بنقلها إلى أحد الأطباء في المنطقة إلى أنها كانت قد سلّمت الروح لبارئها .

 

الفاجعة أثارت الأردنيين وانهالت التعليقات  بسرعة البرق حيث الدعاء لله عزوّجل أن يلهم عائلة الطفلة الصبر والسلوان.

 

 

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