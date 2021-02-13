تفاصيل جديدة لوفاة ممرضة بكورونا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب الممرضين ، خالد الربابعة ، أنه لم يتبلّغ - حتى لحظة كتابة الخبر - بوجود أحد الممرضين في قسم العناية الحثيثة أو على أجهزة التنفس الاصطناعي، إثر فيروس كورونا.

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وأشار الربابعة ، السبت لـ"الوكيل الإخباري" ، أن ممرضتين و(4) ممرضين ، توفوا نتيجة لإصابتهم بالفيروس ، منذ بدء الجائحة.

ولفت أن الوفاة الأخيرة بين صفوف الجيش الأبيض من الممرضين، تعود لممرضة تبلغ من العمر (51) عاما ، حيث كانت تعمل في مستشفى الجامعة الأردنية ، وتوفيت قبل يومين.

وبين الربابعة ، أن الممرضة لم تكن تعاني من أمراض مزمنة .

"ومكثت الممرضة ، مدة شهر في قسم العناية الحثيثة ، بمستشفى الجامعة الأردنية" ، وفق ما أكده شقيقها .

وقد بلغت حصيلة شهداء الواجب من الممرضين في المملكة (6) ممرضين ، منذ بدء الجائحة.

وقد نعت نقابة الممرضين والقابلات القانونيات، الخميس، الممرضة ، مُستذكرين مناقبها .

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