تفاصيل جديدة من الارصاد حول المنخفض القطبي

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن المملكة على موعد مع منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية من أصل قطبي اعتبارا من الأربعاء، حيث تهطل زخات من المطر والبرد في الأجزاء الغربية من المملكة تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق مع توقع تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

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وأشار آل خطاب إلى أن أغلب مرتفعات المملكة التي تزيد عن 800م ستستضيف الزائر الأبيض والتي تبدأ فرصتها اعتبارا من بعد ظهيرة الأربعاء .



ومع تعمق الكتلة الهوائية القطبية يبدأ تساقط الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 800م فوق سطح البحر وتستمر فرصة تساقطه حتى ظهيرة الخميس لتضعف بعد ذلك، باستثناء المرتفعات الجنوبية العالية حيث تبقى فرصة لزخات من الثلج حتى ساعات الليل الأولى.



وبين آل خطاب أنه من المتوقع تراكم الثلج فوق معظم المرتفعات الجبلية فوق 800م، ولكن بنسب متفاوتة بحسب ارتفاع المنطقة، منوهاً الى أن مرتفعات الـ 700م سيطالها زخات من الثلج بين الحين والآخر ليلة الأربعاء وفجر الخميس .

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