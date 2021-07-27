تفاصيل جديدة ومؤثرة لوفاة دركي بحادث سير بإربد

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مصدر أمني ، النقاب عن تفاصيل وفاة الشرطي عبد الحافظ حسن البطوش من مرتب قيادة درك الشمال ، الذي توفي أمس الإثنين جراء تدهور مركبة عسكرية، حيث كان يستقلها لآداء الواجب الرسمي في محافظة إربد .

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وأوضح المصدر ، الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" ، ان البطوش ، كان متوجها برفقة زملائه ، بعد ورود بلاغ بشأن وقوع مشاجرة جماعية ، في منطقة جفين بإربد بين مجموعة من الاشخاص إثر خلافات سابقة بينهم، ما أدى إلى وفاة أحد الأشخاص حينها بعيار ناري .

وقال " كان القدر أسرع من وصول البطوش إلى مكان المشاجرة ، فتوفي إثر حادث تدهور في المركبة التي كان يستقلها ، وقد أُصيب زملائه بإصابات طفيفة وما زالوا يتلقون العلاج".