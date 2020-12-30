تفاصيل جديدة ومؤثرة لوفاة شقيقين بحريق في البلقاء

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - تفاصيل مؤلمة ، لوفاة طفلين شقيقين بعمر الزهور ، الإثنين الماضي ، إثر حريق شب في أحد المنازل بمنطقة الصبيحي، التابعة لمحافظة البلقاء .
يروي عمّ الطفلين ، طايل المناصير ، لـ"الوكيل الإخباري" ، حيثيات الحادثة المؤسفة التي راح ضحيتها الطفلة سندس (5 أعوام) وأحمد (3 أعوام ) .
وقال " لقد ذهب والدا الطفلين للقيام بواجب العزاء في المنطقة ، ولقد كانا يتواجدان لوحدهما في المنزل ، يلعبان في إحدى غرفه ، وكانت مدفأة كهربائية بجوارهما".
وزاد " شاء القدر أن يترافقا في لعبهما ، وفي وفاتهما ، والحادثة صعبة للغاية على والديهما ، حيث الصدمة والحزن الشديدين، فلقد ذهبا للعزاء ، وعادا ليجدان طفليهما جثتين هامدتين ".
سندس كانت تلهو بلعبتها ، وكانت ترافق شقيقها أحمد ، واليوم يغادران الحياة ، وبقيت شقيقتهما الصغرى " سمر" ، تنتظر ضحكاتهما ، إلا أنهما باتا مجرد ملامح من الذكريات فحسب.
قصة تدمي القلوب ، والوالدان فُجعا بطفليهما ، وتم اكتشاف الحادثة بعد أن عادت "الأم " إلى المنزل لوحدها لتجد طفليها ، وقد سلّما روحيهما لبارئهما في غرفة أخرى غير التي كانا يتواجدان بها حيث تتواجد المدفأة، وفق المناصير .
أدخنة الغاز السامة ، تسببت باختناق الشقيقين ، حيث حاولا الفرار من مكان الحريق الذي أتى على أحد غرف المنزل ، لكن الموت كان أقرب لهما من حبل الحياة حيث حاولا التشبثّ به .
قصة وفاة طفلين ، بوجه ملائكي ، وبغدر حريق ، باتت اليوم حديث الشارع الأردني ، وسط تحذيرات مستمرة من قبل الجهات المعنية للرقابة على الأطفال وتوخي الحيطة والحذر حول وسائل التدفئة .
غابت ضحكة سندس وأحمد عن المنزل ، إلا أنهما حاضران في ذكريات العائلة وسيخلّدهما الله بإذنه تعالى طائرين في الجنة .
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