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الأربعاء، 30-12-2020 01:15 م

لعبا معا وغادرا الحياة معا

تفاصيل جديدة ومؤثرة لوفاة شقيقين بحريق في البلقاء

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الشقيقان سندس وأحمد


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - تفاصيل مؤلمة ، لوفاة طفلين شقيقين بعمر الزهور ، الإثنين الماضي ، إثر حريق شب في  أحد المنازل بمنطقة الصبيحي،  التابعة لمحافظة البلقاء .

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يروي عمّ الطفلين ، طايل المناصير ، لـ"الوكيل الإخباري" ، حيثيات الحادثة المؤسفة التي راح ضحيتها الطفلة سندس (5 أعوام) وأحمد (3 أعوام ) .

 

وقال " لقد ذهب والدا الطفلين للقيام بواجب العزاء في المنطقة ، ولقد كانا  يتواجدان لوحدهما في المنزل ، يلعبان في إحدى غرفه ، وكانت مدفأة كهربائية بجوارهما".

 

وزاد " شاء القدر أن يترافقا في لعبهما ، وفي وفاتهما ، والحادثة صعبة للغاية على والديهما ، حيث الصدمة والحزن الشديدين، فلقد ذهبا للعزاء ، وعادا  ليجدان طفليهما جثتين هامدتين ".

 

سندس كانت تلهو بلعبتها ، وكانت ترافق شقيقها أحمد ، واليوم يغادران الحياة ، وبقيت شقيقتهما الصغرى " سمر" ، تنتظر ضحكاتهما ، إلا أنهما باتا مجرد  ملامح من الذكريات فحسب.

 

قصة تدمي القلوب ، والوالدان فُجعا بطفليهما ، وتم اكتشاف الحادثة بعد أن عادت "الأم " إلى المنزل لوحدها لتجد طفليها ، وقد سلّما روحيهما لبارئهما في غرفة أخرى غير التي كانا يتواجدان بها حيث تتواجد المدفأة، وفق المناصير .

 

أدخنة الغاز السامة ، تسببت باختناق الشقيقين ، حيث حاولا الفرار من مكان الحريق الذي أتى على أحد غرف المنزل ، لكن الموت كان أقرب لهما من حبل الحياة حيث حاولا التشبثّ به .

 

قصة وفاة طفلين ، بوجه ملائكي ، وبغدر حريق ، باتت اليوم حديث الشارع الأردني ، وسط تحذيرات مستمرة من قبل الجهات المعنية للرقابة على الأطفال وتوخي الحيطة والحذر حول وسائل التدفئة .

 

غابت ضحكة سندس وأحمد عن المنزل ، إلا أنهما حاضران في ذكريات العائلة  وسيخلّدهما الله بإذنه تعالى طائرين في الجنة .

 

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