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السبت، 13-02-2021 07:28 م

تفاصيل حول اجتماع الحكومة مع ادارة الازمات اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع ان الحكومة لم تتخذ قرارات نهائية حول التعامل مع آخر مستجدات الوضع الوبائي في المملكة.
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ولفت المصدر ان الاجتماع مع ادارة الازمات الذي عقد اليوم السبت، ناقش آخر مستجدات الوضع الوبائي في المملكة واشتمل على مزيد من الدراسات لاتخاذ قرارات مستقبلاً في حال استمرار زيادة الاصابات .

 وشدد المصدر ان الاجتماع اكد على التوجه الى إبقاء الوضع على ما هو حاليا بالنسبة لدوام المدارس مع مراقبة اثرها على الحالة الوبائية مستقبلاً ، وتطرق الى التجاوزات الذي شهدها يوم الجمعة منذ الغاء الحظر، وارتفاع الإصابات في العاصمة عمّان .  

 وفي وقت سابق اكد عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة ان اللجنة لم تبحث في اجتماعها الذي عقد اليوم السبت أية اجراءات تشديدية جديدة .

 




 

 


 

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