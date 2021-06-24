تفاصيل حيثيات أسئلة امتحانات التوجيهي

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة التربية والتعليم، إلى أن امتحان الثانوية العامة سيحتوي على أسئلة موضوعية في جميع المباحث عدا الرسم الصناعي لخصوصيته، وسيحتوي امتحان اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات على أسئلة مقالية.



وقالت إن الامتحانات التي تحتوي أسئلة موضوعية فقط ستكون بـ50 فقرة امتحانيَّة كل منها بـ4 علامات.

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وبينت أن امتحان اللغة العربية سيكون 60% أسئلة موضوعية، بواقع 30 فقرة بوزن 120 علامة، و 40% أسئلة مقالية، بوزن 80 علامة (قطعة عليها أسئلة + موضوع تعبير)



وامتحان اللغة الإنجليزية سيكون 70% أسئلة موضوعية، بواقع 35 فقرة بوزن 140 علامة، 30% أسئلة مقالية بوزن 60 علامة (قطعة عليها أسئلة + موضوع تعبير)

وسيكون امتحان الرياضيات 70% أسئلة موضوعية، بواقع 35 فقرة بوزن 140 علامة، و30% أسئلة مقاليَّة بوزن 60 علامة.



وأوضحت أن الورقة التي تحتوي أسئلة مقالية وأسئلة موضوعية معًا، سيكون السؤال الأول موضوعيا تليه الأسئلة المقالية.



وعن مباحث الورقتين قالت الوزارة إن امتحانات الورقتين، قرار جديد لمجلس الامتحان وهو لصالح الطلبة، مشيرة إلى أنهم سيقدمون المادة على ورقتين منفصلتين في يومين مختلفين، كل ورقة بـ 200 علامة، والعلامة المعتمدة للنجاح في المبحث هي متوسط علامتي الورقتين (مجموع علامتي الورقتين مقسومًا على 2).



وأوضحت أن امتحانات الورقتين سيكون لامتحان الرياضيات للعلمي والأدبي والشرعي، وامتحان اللغة العربية/ تخصص للأدبي والشرعي، وامتحان العلوم الصناعية الخاصة لطلبة الصناعي، وامتحان الإنتاج النباتي، لطلبة الفرع الزراعي، وامتحان إنتاج الطعام وخدمته، للفرع الفندقي والسياحي، وامتحان العلوم المهنية الخاصَّة، لفرع الاقتصاد المنزلي.

وكانت تساؤلات وردت موقع "الوكيل الإخباري" ، بشأن طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة ، الأمر الذي حدا بالموقع الكشف عن حيثيات الأسئلة.