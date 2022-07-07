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الخميس، 07-07-2022 02:04 م

تفاصيل خطة النقل العام خلال عطلة العيد

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الوكيل الإخباري - أكدت هيئة تنظيم النقل البري تفعيل خطة عمل وسائل النقل العام خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وقال الناطق الإعلامي بالوكالة في الهيئة الدكتور عبدالله الصناع، اليوم الخميس، إن الهيئة اتخذت عددا من الإجراءات التي تكفل استمرار حركة النقل خلال عطلة العيد، منها استمرار عمل المراقبين الميدانيين في جميع مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية في المملكة، إضافة إلى مكاتب الهيئة، طيلة أيام العيد.


ولفت إلى أن المراقبين سيشرفون على استمرارية تقديم خدمات النقل العام وتوفير وسائط النقل للركاب خلال عطلة العيد في مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية وفي مواقع سكناهم.


وأضاف أن حركة نقل البضائع مستمرة خلال عطلة العيد بالتعاون مع الجهات الشريكة للهيئة لضمان استمرار تدفق البضائع إلى وجهاتها بكل سلاسة ودون انقطاع.

 




 

 


 

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